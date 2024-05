Presidente electo de Panamá muestra preocupación por Venezuela y espera que tengan “elecciones libres”

José Raúl Mulino, candidato del partido Realizando Metas (RM), tocó el tema de Venezuela tras su victoria en las elecciones presidenciales de Panamá el pasado domingo, y espera que los comicios del 28 de julio en la nación caribeña “sean libres”.

En una entrevista para NTN24, el presidente electo reconoció que la situación venezolana “es preocupante”, y desea que el país “pueda salir del trance en el que se encuentra”.

Mulino señaló que ya está realizando contactos con otros mandatarios para “trabajar articuladamente en posturas comunes en beneficio de la región y en la medida de lo posible incidir en cualquier proceso en el que se requiera ayuda para lograr ese cometido (elecciones libres en Venezuela).

A pesar de ello, el líder panameño reafirmó su postura de “respeto a la libertad de elegir de cada país”.

En cuanto al tema migratorio, durante su campaña propuso cerrar la región de Darién para evitar el paso de inmigrantes ilegales a través del país.

Sin embargo, Mulino aclaró que no planea poner una cerca en la selva del Darién, y trabajará para impedir que siga entrando población al país centroamericano con destino a los Estados Unidos.

“Yo conozco el Darién y lo difícil que es, yo fui ministro de Seguridad. No estoy diciendo que pongamos una cerca ni mucho menos, no es lo que me anima, eso es imposible hacerlo, pero sí hay mucha tecnología que se puede usar y sobre todo desincentivar el ingreso de población migrante al país!”, aseveró.