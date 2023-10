Israel mantendrá a Gaza sin luz y agua hasta que grupo Hamás libere a rehenes

El ministro israelí de Energía, Israel Katz aseguró este jueves que mantendrá a la Franja de Gaza sin luz, agua y combustible hasta que el grupo terrorista palestino Hamás libere a todos sus rehenes.

“¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los secuestrados israelíes regresen a casa”, publicó Katz en su cuenta de X (Twitter).