Ex presidentes Obama, Clinton y Bush se vacunan contra el Covid-19

Los ex presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama y sus respectivas esposas se vacunaron este jueves contra el Covid-19 y animaron a la ciudadanía estadounidense a hacer lo propio cuando llegue su turno.

Clinton, Bush, Obama y las ex primeras damas estadounidenses –Hillary Clinton, Laura Bush y Michelle Obama– participaron en una campaña para alentar a la población a inmunizarse contra la enfermedad, causada por el nuevo coronavirus, con el objetivo de combatir el escepticismo de parte de la ciudadanía hacia el fármaco, reseñó Europa Press.

La campaña, que Clinton y Obama difundieron en sus cuentas de Twitter, subraya que actualmente la vacuna contra el Covid-19 está disponible para millones de estadounidenses y, en palabras de Obama, “significa esperanza”.

Michelle and I got vaccinated against COVID-19 because we know it’s the best way to beat this pandemic, protect one another, and get the country back up and running again. So I hope you’ll get the vaccine as soon as it’s available to you. It could save your life. pic.twitter.com/OJLwZbv0iz

— Barack Obama (@BarackObama) March 11, 2021