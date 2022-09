El presidente suizo recuerda a Isabel II como "una mujer de firme liderazgo"

El presidente suizo, Ignazio Cassis, expresó hoy sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II, a quien definió como una mujer "de firme liderazgo".

Deeply saddened by the passing of HM #QueenElizabeth II. My sincere and heartfelt condolences to the Royal Family on behalf of the Federal Council and the people of Switzerland. She will be remembered as a woman of great strength & steady leadership.

