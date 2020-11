Decomisan en México una aeronave con 1,5 toneladas de cocaína provenientes de Venezuela

La Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional halló el martes 27 de octubre una avioneta con 1,5 toneladas de cocaína en Chetumal, Quintana Roo, cerca de la frontera con Chiapas, que según las pesquisas de las autoridades provenía de Venezuela.

De acuerdo con Infobae, la aeronave tipo Hawker 800, sin matrícula, fue encontrada en las pistas del aeropuerto internacional de Chetumal donde, según las autoridades aterrizó de manera ilegal entre las 05:00 y 06:00 horas. De acuerdo con los reportes, dos narcojets lograron evadir el sistema de radar y los sobrevuelos realizados por elementos de la Marina y Fuerza Aérea, despegando con dirección a Belice.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los detalles de la incautación, que generó un operativo del Ejército mexicano. El mandatario estableció que del avión salieron dos pilotos quienes trataron de huir, pero los castrenses tendieron un cerco y lograron la captura de uno de los tripulantes, de origen extranjero, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, el 6 de noviembre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP AMO por sus siglas en inglés) determinó que la aeronave despegó desde Venezuela.

“Los agentes de AMO y JIATF-S notificaron a las autoridades del Gobierno de México sobre movimientos sospechosos de aviones, desde México a Venezuela y viceversa”, expresó el cuerpo castrense de EE.UU. en redes sociales.

Partnerships in action! AMO agents & JIATF-S notified Government of Mexico authorities about suspicious aircraft movements, from Mexico, to Venezuela and back. Mexican authorities located the & seized the aircraft, arrested 1 suspect, & seized 3,507 lbs of cocaine. pic.twitter.com/1u0aMmfj8z

— CBP AMO (@CBPAMO) November 7, 2020