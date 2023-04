Cuba reanuda la aceptación de vuelos de deportación de EE.UU.

Fernández de Cossio dijo que no hubo acuerdo sobre la frecuencia de los vuelos, que dependerá de la capacidad de ambos países, pero añadió que no hay motivos para no regresar a los niveles de prepandemia de dos por mes. El último vuelo fue en diciembre de 2020