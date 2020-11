CPI: Existen fundamentos para creer que en Venezuela han ocurrido delitos competencias de la Corte

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, indicó que concluyó el examen preliminar de dos procesos iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020 contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Bensousa señaló que su oficina determinó que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de competencia de la CPI“.

La fiscal se reunió con una delegación venezolana que incluyó al fiscal general de la República, Tarek William Saab; y al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, en la sede de la CPI en La Haya. La oficina solicitó en consecuencia información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma.

La fiscal de la CPI explicó también a la delegación del Gobierno de Maduro cómo es el proceso relacionado con el examen preliminar y el estado de los dos exámenes preliminares separados realizados por la Oficina en relación con Venezuela (Venezuela I y Venezuela II), iniciadas en febrero de 2018 y febrero de 2020 respectivamente.

Saab y Ruiz aseguraron igualmente su voluntad de cooperar en el marco del Estatuto de Roma con el trabajo de la Fiscalía. Invitaron a la fiscal Bensouda a visitar Venezuela.

La Fiscalía de la CPI, por lo tanto, lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, informó.

Igualmente, desde 2003, la oficina ha estado realizando investigaciones en múltiples situaciones dentro de la jurisdicción de la CPI, a saber, en Uganda; la República Democrática del Congo; Darfur, Sudán; la República Centroafricana (dos situaciones distintas); Kenia; Libia; Côte d’Ivoire; Malí; Georgia, Burundi Bangladesh / Myanmar y Afganistán (sujeto a una solicitud pendiente de aplazamiento del artículo 18).

La Oficina además está realizando actualmente exámenes preliminares relacionados con la situación en Bolivia; Colombia; Guinea; Irak / Reino Unido; las Filipinas; Nigeria; Ucrania; y Venezuela (I y II).

#ICC Prosecutor, #FatouBensouda, receives high-level delegation from the Bolivarian Republic of #Venezuela in the context of its ongoing preliminary examinations #morejustworld #buildingsupport #justicematters https://t.co/1nN5Do4DLt

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 5, 2020