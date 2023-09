Ascienden a 28 los muertos por ciclón extratropical en Brasil

Del total de decesos, 27 fueron contabilizados en el estado de Rio Grande do Sul, el más afectado. No se descarta la idea que se encuentren más cadáveres en las siguientes horas. "Provoca un dolor inmenso, registrando ya el mayor número de muertes por un evento climático en Rio Grande do Sul”, dijo el gobernador de Río Grande do Sul