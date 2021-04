China instala el primer semáforo para camellos del mundo

Cuando los turistas puedan volver a viajar a China y, más concretamente, a la ciudad de Dunhuang, en la provincia de Gansu, una de las más remotas del país, se encontrarán con una gran sorpresa.

La agencia estatal de noticias ECNS informó que, desde el domingo 11 de abril, la localidad cuenta con una nueva señal de tráfico: un semáforo para camellos.

La instalación se convirtió en la primera de estas características de todo el mundo. Según las autoridades, el objetivo es regular el tránsito, evitar aglomeraciones y conseguir una circulación ordenada de peatones, automóviles y cuadrúpedos jorobados en una zona especialmente frecuentada por los tours turísticos.

Y es que en los alrededores de Dunhuang, un oasis de la región desértica situada al noroeste de China, se encuentran la montaña Mingsha y el manantial de la Luna Creciente, lugares que por su belleza han empezado a atraer a numerosos visitantes en los últimos tiempos, generando interminables caravanas, rescogió La Vanguardia.

El lugar, además, despierta interés ya que fue uno de los primeros asentamientos de los viajeros que realizaban la antigua Ruta de la Seda.

El semáforo para camellos no entraña dificultad alguna. Su funcionamiento es idéntico al de cualquier otra señal de estas características convencional. La única singularidad radica en que las luces roja y verde que obligan a detenerse o a reemprender la marcha iluminan la figura de un camello.

En los primeros días de actividad, más allá de sorpresa y curiosidad, la instalación desempeñó su función con total normalidad.

Su inauguración también despertó cierto interés en las redes sociales; un interés que lo puede convertir en un nuevo reclamo turístico de la provincia de Gansu, conocida por las montañas de colores de Zhangye Danxia.

Traffic light for camels (and their herders) in Dunhuang, China (VCG) pic.twitter.com/0qmIBdK5BU

— Justin Pickard (@jcalpickard) April 12, 2021