El Remo también ira a Tokio

Venezuela suma 22 atletas clasificados a los Juegos Olímpicos. Atletismo, vela, ciclismo, voleibol, esgrima, karate, judo y remo tienen representantes en la cita universal.

José Guipe y César Amaris se sumaron este sábado en el Preolímpico de Remo que se disputó en Brasil, a los clasificados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de acuerdo a como señalo el departamento de prensa del Comité Olímpico Venezolano.

Los venezolanos en la embarcación (LM2X) cerraron en la casilla sexta (07:12.530) de la gran Final A que se celebró en el canal olímpico.

“Gracias a Dios estuvimos en la final con cupos, no me he recuperado del dolor en el pecho por las competencias de hoy. El tema del coronavirus nos forzó a que las finales se disputaran hoy y nos produjo cansancio, pero lo dimos todo, fue una competencia muy dura. El sueño sigue siendo Tokyo”, expreso Amaris.

Venezuela somos 22 👏👏👏 José Guipe y Cesar Amaris,logran poner sus nombres en los Juegos Olímpicos de @Tokyo2020 en la embarcación (LM2X) llegaron hasta la gran Final A, culminando en la sexta casilla con crono de 07:12.530.

Felicitaciones a nuestros Campeones pic.twitter.com/mrhJRDIv4f — Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) March 6, 2021

La World Rowing confirmó que los criollos se añaden a la justa universal en (LM2X), gracias a que fueron los mejores posicionados por Venezuela.

Hasta la fecha, Venezuela suma hasta el momento 22 atletas a los JJOO: Yulimar Rojas (Atletismo), Robeilys Peinado (Atletismo), Orluis Aular (Ciclismo), Daniel Dhers (Ciclismo), Andrés Lage (Vela), Selección Voleibol (12), Rubén Limardo (Esgrima), Antonio Díaz (Karate), Karen León ( Judo – Cupo continental), Guipe y Amaris (Remo).

A un paso

En semifinales, Jaime Machado cerró en la cuarta posición de su heat con un crono de 07:25.330, quedando a puertas de la clasificación a la gran final A de (M1X).

En horas de la tarde del viernes , Jaime disputó la final B, donde se publicó de segundo, alejándose por completo del boleto a Tokio.