El Madrid espera que Mbappé de pasos contundentes para ir con todo por su fichaje

El futuro del francés Kilyan Mbappé sigue siendo una incógnita. Según medios españoles el Real Madrid tendría en sus planes hacerse con los servicios de la figura del Paris Saint Germain aunque por el momento ha descartado la posibilidad de hacer una oferta formal al cuadro parisino a la espera de que sea el propio futbolista el que tome una decisión con respecto a su próximo destino.

La situación entre el jugador de 24 años y el PSG no ha sido la mejor en las ultimas semanas. De hecho, el delantero no viajó a la gira que realiza el equipo francés por Japón, una decisión que no hace más que confirmar que las relaciones entre ambos están rotas, por lo no se descarta la posibilidad de que Mbappé salga del conjunto parisino más temprano que tarde.

El futbolista galo no estuvo dispuesto a renovar su contrato con la escuadra francesa hasta el 2025, lo que permite que pueda llegar a otro club en condición de agente libre a final de temporada, situación que quiere evitar a toda costa Nasser Al-Khelaïfi, dueño del PSG, quien estaría dispuesto a negociar el fichaje del jugador siempre y cuando se alcance un precio favorable para el conjunto de la capital francesa.

En este sentido, según información del diario Marca Florentino Pérez, propietario del Real Madrid, ha establecido un limite de 230 millones de euros para fichar al francés, mientras que por otro lado, el diario As señala que no existe ningún tipo de negociación del Real Madrid con el PSG ni tampoco con Mbappé.

El periodista español Ramón Álvarez de Mon comentó a través de sus redes sociales que si existe una negociación entre ambos equipos, por lo que esta pudiera ser una estrategia del Real Madrid para trabajar en el fichaje del futbolista de manera discreta, evitando así que ocurra lo mismo que en 2021 cuando el PSG no contestó a ninguna de las tres ofertas que realizó el equipo español por el delantero.

En caso de concretarse la operación, Mbappé se convertiría en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Un récord que de momento tiene Neymar, por quien el PSG pagó 222 millones al Barça en verano de 2017.