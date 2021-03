El piloto español Marc Márquez se perderá la primera carrera del Mundial de MotoGP 2021, que comienza el próximo fin de semana en el circuito catarí de Losail, “para no poner en riesgo el húmero en alta competición”, anunció este lunes el equipo Repsol Honda.

“En la revisión realizada al piloto español por el equipo médico dirigido por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña e integrado por los doctores De Miguel, Ibarzabal y García Villanueva, a las 15 semanas de la cirugía de su húmero derecho se ha constatado una buena respuesta clínica tras la intensificación del entrenamiento”, explica el comunicado.

Sin embargo -añade-, considerando el tiempo de evolución y el estado actual del proceso de consolidación ósea, los médicos consideran prudente y necesario no acelerar el regreso a los circuitos después de tanto tiempo inactivo, para evitar así poner en riesgo el húmero de Márquez en la alta competición. El piloto del equipo Repsol Honda se someterá a otra revisión médica el lunes 12 de abril.

Márquez considera que es la mejor decisión. “Los médicos me han aconsejado que lo más prudente era no participar en el Gran Premio de Catar y continuar con el plan de recuperación que hemos seguido en las últimas semanas. Me hubiera encantado poder participar en la carrera inaugural del Campeonato del Mundo, pero tendremos que seguir trabajando para poder recuperar las condiciones óptimas que nos permitan volver a la competición”, afirmó.