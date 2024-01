“La Roca” es nuevo directivo de WWE y Netflix acuerda contrato multimillonario de transmisión

La empresa de lucha libre profesional más grande del mundo, World Wrestling Entertaintment (WWE), anunció que el exluchador Dwayne Johnson, más conocido como “The Rock”, será parte de su junta directiva, y Netflix confirmó un acuerdo por 5 mil millones de dólares para transmitir el programa semanal de la compañía, Raw.

En una rueda de prensa ofrecida por TKO, la empresa matriz que maneja WWE y también la UFC, su fundador, Ari Emanuel, anunció a The Rock como el nuevo miembro de la junta directiva de TKO.

Antes de ser uno de los actores mejor pagados de Hollywood, Dwayne Jonhson fue uno de los luchadores más famosos e importantes en la historia de la WWE (en ese entonces WWF).

Ocho veces campeón mundial de WWE, dos veces campeón Intercontinental, una victoria de Royal Rumble (2000), y cinco títulos de parejas conforman el palmarés como luchador del “hombre más electrizante del entretenimiento deportivo”.

The NYSE welcomes @TKOGrp in honor of appointing Dwayne @TheRock Johnson and Brad Keywell to the Board of Directors! $TKO | @ufc | @WWE pic.twitter.com/0Azp3C2adb

El mismo día del anuncio de The Rock, el CEO de WWE, Nick Khan, anunció que el programa insignia de la empresa, Monday Night Raw, pasará a emitirse por Netflix a partir de 2025, en un contrato por 10 años y 5 mil millones de dólares.

Desde la creación del programa en 1993, siempre fue emitido en televisión convencional, y será un gran paso para la compañía y la lucha libre en general, como el contrato más grande en la historia de la industria.

Desde 2014, la WWE lanzó su plataforma de streaming, la WWE Network, y desde 2021 están asociados con Peacock en Estados Unidos, donde transmiten sus eventos especiales cada mes, aunque sus programas semanales nunca han sido parte de estas plataformas.

El acuerdo no solo afecta a Estados Unidos, sino que Netflix será la casa de Raw y los eventos especiales de la compañía en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Latinoamérica, y otros territorios que serán añadidos más adelante.

"Estamos muy contentos de tener WWE Raw, con su enorme y apasionada base de fans multigeneracional, en Netflix", aseguró el Director de Contenidos de Netflix, Bela Bajaria.

WWE Raw is getting in the ring with Netflix!

Starting in January 2025, Netflix will exclusively stream WWE Raw in the US, Canada, UK, & Latin America. Every single week, all year long. https://t.co/4hiJ2bBpQG pic.twitter.com/i7lz1k80YL

— Netflix (@netflix) January 23, 2024