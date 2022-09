James Rodríguez: debate nacional por su convocatoria a la Selección Colombia

Arden las redes y la opinión, todo por James

Pero de inmediato las redes sociales estallaron. A favor y en contra. Hay quienes defienden su convocatoria, por ser James, o por la nostalgia de que es James y toca tenerlo para esta reconstrucción de la Selección que no fue a Catar; pero otros atacaron, y atacaron porque piensan que ese puesto en la convocatoria debería ser para un jugador que sí esté jugando, en plenitud y destacándose.

Por eso fue que muchos apuntaron a comparar a James con Daniel Ruiz, el volante de Millonarios que se destaca en la liga local. Incluso a Lorenzo le hicieron la pregunta directa en la rueda de prensa, ¿por qué James sí y Ruiz no? Y Lorenzo fue concreto y contundente en su respuesta, como para que no haya dudas en su posición: "No podemos comparar a Ruiz con James".

Pero las criticas no cesan. Líderes de opinión cuestionaron esa decisión. El periodista César Augusto Londoño opinó en sus redes sociales:

Convocar a James Rodríguez a la Selección Colombia hoy es como llevar un carro varado a una clasificación de Fórmula Uno. Néstor Lorenzo premió a los que nos eliminaron del Mundial y su mensaje fue: James, aunque no entrene ni juegue, siempre estará. Mal ejemplo y mal comienzo".

Caros Antonio Vélez también estalló. Su mensaje en Twitter fue certero:

La convocatoria de @FCFSeleccionCol muestra el camino, + de lo mismo! Los que nos eliminaron de Catar encabezan la lista. Esperaba un “desaguisado”, pero la sacó del estadio el DT llamando un jugador inactivo en el último semestre. ¿Qué esperanza tienen los que han hecho méritos y no están?

Iván Mejía Álvarez, sin citar a James, dejó una fuerte posición: "Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. La selección me pareció terrible. Parece una nómina de Rueda".