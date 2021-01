Mahomes defenderá el titulo ante Brady y los Bucs

A los Kansas City Chiefs les tomó cinco décadas frustrantes hacer su tercera aparición en el Super Bowl. Ahora, los campeones defensores se dirigen allí por segundo año consecutivo.

Patrick Mahomes, que no mostró efectos persistentes de su conmoción cerebral, cortó la secundaria de Buffalo con despiadada eficiencia este domingo por la noche, ayudando a los Chiefs a lograr una victoria por 38-24 sobre Josh Allen y los Bills en el juego de campeonato de la AFC.

El actual Jugador Más Valioso del Super Bowl terminó con 325 yardas aéreas y tres touchdowns, la mayor parte de los objetivos favoritos Travis Kelce y Tyreek Hill, quienes complementaron a su mariscal de campo estrella con una noche propia que batió récords.

Los Chiefs se enfrentarán a un enemigo familiar, Tom Brady, y los campeones de la NFC los Buccaneers de Tampa Bay en dos semanas en Tampa, Florida.

“Era solo confiar el uno en el otro. Lo mejor de este equipo es que creemos el uno en el otro”, dijo Mahomes, quien también estaba lidiando con una lesión en un dedo del pie. “Pero el trabajo no está terminado. Vamos a Tampa; estamos tratando de ejecutarlo”.

Kelce terminó con 13 recepciones para 118 yardas y dos touchdowns, y Hill agregó nueve recepciones para 172 yardas, convirtiéndose en el primer dúo en la historia de la NFL con juegos consecutivos de al menos 100 yardas recibiendo cada uno en una sola postemporada.

Clyde Edwards-Helaire y Darrel Williams agregaron carreras cortas de TD para los Chiefs, quienes intentarán convertirse en la octava franquicia y el primer equipo desde los New England Patriots liderados por Brady en 2003 y 2004 en defender con exito el Trofeo Lombardi.

“Estoy muy contento de poder hacerlo de nuevo”, dijo el presidente de los Chiefs, Clark Hunt, cuyo padre Lamar fundó la franquicia. “Pensé mucho en mi padre esta noche, pensé en mi familia y en lo emocionado que habría estado mi padre de que pudiéramos hacerlo de nuevo en el Arrowhead Stadium. Eso es lo que más le hubiera gustado de él”.

Allen, quien tuvo su peor juego de la temporada en una derrota en la Semana 6 ante los Chiefs, nuevamente luchó contra la defensiva de Kansas City. Terminó con 287 yardas por aire con dos touchdowns y una intercepción, pero una gran parte de sus números se produjo cuando los Bills intentaron recuperarse de un déficit de 38-15 en los minutos finales.

Su frustración se desbordó con 3:19 para el final, cuando Allen fue capturado por Tanoh Kpassagnon. Alex Okafor remató el tackle y Allen le lanzó el balón en la cara con resentimiento. Los linieros ofensivos Jon Feliciano y Dion Dawkins se apresuraron y nivelaron a Okafor, lo que resultó en una avalancha de penalizaciones de faltas personales compensatorias.

“Obviamente mucha emoción”, dijo Allen. “Cada vez que no terminas la temporada con una victoria, ese es el tipo de emoción que vas a tener. La forma en que terminó no me sienta bien con lo cursi y delicado que se puso. Estoy decepcionado de mí mismo. Dejo que mis emociones me lleguen allí. No es así como se supone que debes jugar al fútbol”.

Culminó una noche amarga para los Bills, que habían alcanzado su primer juego por el título de la AFC desde que derrotaron a Kansas City en casa el 1 de enero de 1994. Habían ganado 11 de 12 desde su derrota ante los Chiefs a principios de esta temporada; de hecho, ellos no habían estado detrás en la segunda mitad desde la Semana 8, y tenían una ola de confianza en que este podría finalmente ser su año de campeonato.

En cambio, después de finalmente conquistar a los Patriots en la AFC Este, los Bills tienen un nuevo obstáculo para el Super Bowl.

“Es doloroso llegar tan lejos”, dijo el entrenador de los Bills, Sean McDermott, quien una vez trabajó con su homólogo de los Chiefs, Andy Reid, en Filadelfia. “A veces, cuanto más se avanza, más difícil es perder. Es una experiencia de aprendizaje para nosotros como organización”.

Los Jefes en realidad vieron a Búfalo con una ventaja de 9-0 , gracias en gran parte a la patada de despeje de Mecole Hardman dentro de sus 5 que le dio a los Bills un touchdown. Pero los campeones reinantes apenas se inquietaron; Kansas, después de todo, se recuperó de dos dígitos en cada una de sus victorias de postemporada la temporada pasada, incluido su triunfo en el Super Bowl sobre San Francisco.

Mahomes y Kelce pronto encontraron su ritmo. Y el resto de la ofensiva de los Chiefs siguió su ejemplo.

Quitaron quirúrgicamente la defensa de Búfalo en una serie de 14 jugadas y 80 yardas que terminó con un tiro de TD corto a Hardman , sin resentimientos por ese balón suelto. Luego, los Chiefs cruzaron 82 yardas en solo cinco jugadas, la gran final de 50 yardas de Hardman que preparó la caída de touchdown de Williams . Finalmente, lograron tres touchdowns en tres posesiones cuando Edwards-Helaire, en su primer juego de regreso de una lesión en el tobillo, coronó una serie de 77 yardas con una caída corta.

La única respuesta de Búfalo fue el gol de campo de Tyler Bass que hizo el 21-12 en el descanso.

Sin embargo, no se gana a Kansas City pateando goles de campo desde la yarda 3. O desde la 9, donde los Bills se conformaron con otro para cerrar dentro de 24-15 al final del tercer cuarto.

Eso quedó dolorosamente claro en el viaje que siguió. Mahomes golpeó a Hill con calma y el receptor abierto All-Pro hizo que la secundaria de los Bills pareciera una tontería. Entrando y saliendo de defensores desconcertados, Hill finalmente fue atrapado dentro de la línea de 5 yardas después de una ganancia de 71 yardas, lo que finalmente estableció la recepción corta de TD de Kelce unas pocas jugadas más tarde.

“Lo ves en una película, ves lo que está haciendo. Es como si estuviera corriendo a una velocidad diferente en comparación con los demás”, dijo el profundo de los Bills, Micah Hyde. “Y esta noche, lo vimos de primera mano por segunda vez. Es rápido”.

Cualquier esperanza que tenían los Bills de una remontada se desvaneció cuando Rashad Fenton interceptó un pase de punta en el territorio de Kansas City. Los Jefes marcharon alegremente en la otra dirección, y Mahomes y Kelce iniciaron la celebración de otro viaje al Super Bowl cuando conectaron para su segunda anotación del juego.

“Estoy orgulloso de estos muchachos”, dijo Reid, quien empató con Joe Gibbs por el cuarto lugar en la lista de su carrera con su 17ª victoria en playoffs. “Hicieron un trabajo fenomenal, y felicitaciones a los Buffalo Bills y el gran trabajo que hicieron durante todo el año, y sobre todo, escuchen, tenemos el Trofeo Lamar Hunt en Kansas City”.

“Ahora tenemos que conseguir el grande”.