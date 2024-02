La NFL jugará en el Santiago Bernabéu su primer partido de temporada regular en España

Después de meses de especulaciones, finalmente se confirmó que la NFL disputará un juego de temporada regular en España por primera vez en su historia, y el escenario escogido es el renovado estadio Santiago Bernabéu.

Desde Las Vegas, sede del Super Bowl LVIII, el comisionado de la liga, Roger Goodell, anunció la llegada del campeonato al país europeo.

La casa del Real Madrid acogerá la NFL después de su proceso de renovación que ya acumula cinco años, uno de los objetivos principales del presidente del club, Florentino Pérez.

Por su parte, para el dirigente del club merengue esta noticia representa “un gran acontecimiento en la historia del deporte”.

The first-ever regular season NFL game in Spain will be played at the iconic Santiago Bernabéu Stadium in 2025, home of @realmadrid! 🇪🇸 #NFLMadridGame

¡El primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugará en el icónico Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid! pic.twitter.com/Xsk34cvBoR

— NFL (@NFL) February 9, 2024