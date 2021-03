El Real Madrid se lleva el derbi femenino

La pelea por jugar la próxima edición de la Liga de Campeones femenina tuvo este domingo un momento importante con la victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid, que afianzó a las madridistas en la tercera plaza, a un punto del Levante, que no pudo con el Betis en una vigesimosegunda jornada de la Primera Iberdrola con nuevo triunfo del FC Barcelona ante el Valencia.

El fin de semana del fútbol femenino nacional vivía este domingo en Alcalá de Henares un partido clave para la lucha por la Champions femenina, una ‘batalla’ para la que cogen una buena ventaja para el tramo final el Levante y el Real Madrid, reseñó Europa Press.

El conjunto de David Aznar se tomó la revancha de la primera vuelta y se llevó el segundo derbi entre estos dos equipos de la historia por un ajustado 0-1 para despegarse seis puntos del de José Luis Sánchez Vera, que firmó una semana negativa tras caer eliminado también de la máxima competición continental.

El Atlético no fue capaz de aprovechar la temprana expulsión por roja directa de Olga Carmona por una falta a Ludmila da Silva cuando estaba se marchaba hacia la portería de Misa Rodríguez pasados los primeros diez minutos. Las visitantes no se descompusieron y, aunque no se asomaron demasiado a las inmediaciones del área rival, tampoco pasaron muchos apuros.

La segunda mitad fue algo más entretenida. Las locales lo intentaron inicialmente, pero quien golpeó fue el Real Madrid por medio de la sueca Sofia Jakobsson, que no desaprovechó un gran pase de Teresa Abelleira en el minuto 68. Las rojiblancas buscaron el empate y Misa fue protagonista antes de que la venezolana Deyna Castellanos fuera expulsada por doble amonestación y cortase cualquier arreón final.

Con esta victoria, el conjunto madridista se colocó además a un punto del Levante que no pudo pasar del empate a un gol en su estadio ante el Betis para ver frenada su buena racha de tres victorias consecutivas en un encuentro de poder a poder y con ocasiones para ambos equipos, informó Europa Press.

Sin embargo, todo se decidió en los veinte minutos finales del encuentro y en el tramo que va del minuto 71 al 78. Sandie Toletti fue la encargada de abrir el marcador para las ‘granotas’, pero las visitantes no se vinieron abajo y salvaron siete minutos después un valioso punto para su lucha por la permanencia con el tanto de Mari Paz Vilas.