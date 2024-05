Los inusuales gemidos sexuales que interrumpieron la rueda de prensa de Luka Doncic

El talento de Luka Doncic volvió a brillar con intensidad en el segundo enfrentamiento entre los Dallas Mavericks y los Oklahoma City Thunder, un partido que no sólo estuvo marcada por la triunfante victoria, sino también por un curioso incidente que ocurrió la rueda de prensa posterior al encuentro.

Mientras Doncic analizaba la mejora en la energía de su equipo comparada con el primer partido de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste, unos sonidos inesperados de gemidos sexuales interrumpieron brevemente sus declaraciones.

Con su carismático sentido del humor, el escolta esloveno comentó "Espero que no sea en directo", desatando risas entre los presentes.

AWKWARD 😬 #LukaDoncic's postgame interview was interrupted by some naughty noises ... and the NBA superstar's reaction was PRICELESS! 😂 pic.twitter.com/wBWHAUZOh5

