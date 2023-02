El Poliedro despidió al "Tsunami" Luis Bethelmy con un merecido homenaje

Este jueves 23 de febrero, Luis Bethelmy durante su despedida en el Poliedro de Caracas, recibió un merecido homenaje a su talento, reseñó Líder en Deportes

Esto ocurrió durante el duelo Venezuela-Bahamas en miras a la sexta ventana del premundial de Baloncesto. Para dicha ocasión, El “Tsunami” de Güiria volvió a pisar el tabloncillo en época de selección y fue ovacionado por los 14 años de su carrera representando al país.

Entró de camisa manga larga, completando un look casual, pero en cuestión de minutos volvió a llevar la camiseta de la selección con el 11 en la espalda. El presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Hanthony Coello, se la obsequió junto a un cuadro que le rinde tributo a su historia.

Un video con algunos de sus mejores momentos se proyectó en la pantalla principal del Poliedro y Luis observó en el medio del tabloncillo. Tranquilo, en paz, con una media sonrisa dibujada en el rostro, consciente de que se marcha con el deber cumplido.

Durante el evento, el locutor interno Atilano Hidalgo Peña fue la voz de todos los presentes y selló como esperada promesa “Venezuela siempre te recordará Tsunami”.

Gracias a la Federación, a los entrenadores, a mi compañeros, tengo mucho que agradecer. Me siento muy honrado por este homenaje. Jugar para Venezuela fue un sueño y me quedan recuerdos maravillosos. Agradezco a todos los que me apoyaron”, agregó.