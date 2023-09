Miguel Cabrera anuncia su deseo de seguir con Detroit después de su retiro

El ganador de la Triple Corona en 2012 aseguró que le gustaría aportar todo su conocimiento a las jóvenes promesas que llegan al equipo a fin de ayudarlos a impulsar su potencial dentro del diamante. El oriundo de Maracay reconoció que no todavía no se siente preparado para colgar los botines. No puedo dejar de pensar en ello, realmente no se siente real” dijo