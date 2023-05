Altuve continúa su recuperación: Ya comenzó a lanzar y fildear

El Astroboy José Altuve está enfocado en su recuperación e ilusiona a la afición con la posibilidad de verlo de regreso con Houston antes de lo previsto.

El venezolano, que pasó por el quirófano hace seis semanas para tratar una fractura en el pulgar de la mano derecha, ya está lanzando y fildeando.

This certainly seems important! Jose Altuve getting in some work with his glove for the first time since fracturing his thumb in the WBC. pic.twitter.com/9BIHldml52

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) May 2, 2023