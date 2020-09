Vecinos en Bolívar rompieron tubería para recoger agua tras sufrir 40 días sin servicio

Como alternativa a la crisis, los habitantes de Core 8 rompieron una tubería de aguas blancas. Desde hace dos semanas, en el lugar se concentran vecinos de al menos cinco sectores para recoger agua desde la madrugada.

Familias de Core 8, en Puerto Ordaz, trancaron la avenida Caracas en protesta por la ausencia del servicio de agua por tuberías desde hace 40 días. Al no estar preparados para la contingencia, no hay envases que los vecinos no llenen las pocas veces que llegan cisternas.

Los camiones estatales no son suficientes para atender la demanda de agua en el sector. Aunque llega cada dos semanas, no suple a todos los sectores. Algunos vecinos reportan que el suministro les dura solo dos días, reseña Correo del Caroní.

Además de eso, aseguran que el agua repartida es industrial, no apta para el consumo humano, o así lo sospechan por su color y olor.

La ausencia del agua potable hace imposible cumplir con los protocolos de limpieza en los hogares, mucho menos con lavar la ropa para mantener la higiene durante la pandemia por Covid-19