Vacunación a niños con candidatas vacunales continúa pese a la oposición de médicos

Pese a los comunicados emitidos por la comunidad científica y organizaciones no gubernamentales en cuanto a la inconveniencia de aplicar candidatas cubanas a vacunas contra el Covid-19, el gobernante Nicolás Maduro anunció el pasado 14 de noviembre la llegada de un lote de 1,6 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala.

El Gobierno mantiene en pie la idea de aplicar los fármacos experimentales cubanos incluso en niños. El lunes 8 de noviembre, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, informaba que habían iniciado formalmente la vacunación contra el Covid-19 en niños de dos a 11 años en la región capital del país, dando prioridad a niños con “discapacidad inmunológica”.

Para ese momento, Rodríguez señalaba que se comenzaría a inmunizar a los niños con la candidata a vacuna Soberana 02, desarrollada en Cuba, pero que se aprobaría también la Abdala, elaborada por el mismo país.

Ninguna de estas candidatas han sido autorizadas para su uso por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varios gremios médicos y educativos del país han rechazado reiteradamente que se empleen dentro del plan de inmunización contra el Covid-19, reseñó Tal Cual.

Sobre la aplicación de estos prototipos cubanos en niños y adolescentes en el país, Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, declaró en entrevista con la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que, hasta ahora, se tiene información de que la candidata a vacuna cubana fue aplicada en el Colegio Psicopedagógico Ávila, ubicado en la parroquia El Paraíso.

Tenemos la información clara de que estuvieron los padres y representantes de esos niños, pero no es solamente que estén allí presentes, sino que se les dé la información adecuada sobre el producto biológico que le van a colocar a su hijo", dijo.

"El representante debe firmar el consentimiento informado. Y si no lo firma, no pueden colocarle ningún producto biológico aunque sea de la mayor calidad, o las aspirantes a vacunas que ya hemos dicho suficientemente el porqué no se pueden utilizar en los ciudadanos venezolanos”, alertó.

Asimismo, agregó que en los centros educativos, en el grupo etario de mayores de 12 años se está inmunizando con la vacuna Sinopharm, destacando que muchos padres han “hecho valer su derecho” y muchos directores de colegios "se han cuidado de tener el consentimiento informado”, además de explicar a los padres y representantes cuál es la vacuna que van a recibir sus hijos.

Por otra parte, en entidades como Yaracuy se ha reportado la distribución de dosis de Soberana para ser aplicadas en infantes. En una nota de prensa, con fecha del 10 de noviembre, Carmen Yánez, directora regional de epidemiología, informó que en el estado se recibieron dosis de las candidatas a vacunas Abdala y Soberana 02.

“Recibimos por primera vez en el estado Yaracuy la vacuna Abdala, la cual está indicada para una población mayor de 19 años y que debe aplicarse en tres dosis con un intervalo de 14 días, recibimos 21.000 dosis. Mientras que la Soberana 02 es para los infantes de dos a 11 años de edad”, afirmó Yánez en esa comunicación.

Ante la evidencia de la aplicación y distribución de las candidatas cubanas a vacunas en el país, Lorenzo exhortó al Estado a cumplir con su obligación de ofrecer a los ciudadanos productos biológicos que cuenten con los avales necesarios internacionales.

“No basta solamente con que un órgano regulador del país donde se produce el proyecto de vacuna diga que es válido”, advirtió.