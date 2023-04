Trabajadores públicos rechazan eventual aumento salarial que elimine las prestaciones sociales

A pocos días del 1° de mayo, fecha en la que se suelen decretar aumentos salariales en Venezuela, un grupo de trabajadores del sector público, voceros y líderes sindicales protestaron frente a la sede de Fedecámaras, en el municipio Chacao, para exigir un incremento acorde a sus exigencias y que no desmejore otros beneficios.

El gobierno de Nicolás Maduro ya lleva más de un año sin aumentar el salario mínimo. El monto fijado se devaluó desde los 30 dólares, en marzo de 2022, a poco más de cinco dólares a mediados de este mes. Públicamente, el Gobierno no ha dado indicios de querer aumentar el ingreso mínimo. Por el contrario, mantiene el silencio y desde enero apela a las bonificaciones por el sistema Patria para calmar las aguas en el sector público.

En la protesta de trabajadores del sector público frente a Fedecámaras, en Caracas, los voceros criticaron, primero, cualquier incremento que no iguale su exigencia equivalente al costo de la canasta alimentaria, y segundo, que no sea a través de bonos o, en su defecto, que las bonificaciones tengan incidencia en prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, entre otros cálculos, según Crónica Uno.

El método de fijación del salario mínimo es uno de los principales temas en las reuniones que mantiene la administración de Maduro con empleadores (entre ellos Fedecámaras) y cuatro centrales sindicales desde mayo pasado. Estas negociaciones se han dado con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Bonos versus salario

José Patines, secretario general del sindicato de trabajadores de la Cancillería, dijo que, a su juicio, en las reuniones con el Gobierno los representantes de Fedecámaras “pretenden quitarle las prestaciones sociales a los trabajadores” mediante la “legalización de la bonificación salarial”.

"Fedecámaras quiere un aumento, pero sin incidencia en prestaciones sociales, ¿entonces cuál es la gracia? Eso desmejora las condiciones de los trabajadores, porque lo lógico es que yo disfrute lo que he producido con mi trabajo”, dijo Deyanira Romero, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (Sinatraucv).

La inflación y la dolarización de la economía ha hecho que, en los últimos años, varias empresas privadas opten por dar bonificaciones, en moneda extranjera o en bolívares al cambio del día. Con esta estrategia buscan retener en sus nóminas a sus trabajadores sin que los incrementos impacten en sus pasivos laborales.

De hecho, recientemente, el expresidente de Fedecámaras e integrante del Consejo de Administración de la OIT, Jorge Roig, dijo en entrevista para Unión Radio que “muchas empresas quisieran aumentar mucho, cada mes, pero por el recálculo de las prestaciones sociales no pueden hacerlo”.

El Gobierno, además, también ha impuesto esa práctica en las nóminas públicas. De esta forma ha mantenido las tablas salariales prácticamente sin cambios. En algunos ignora las contrataciones colectivas y otorga bonos en bolívares por el sistema Patria.

Según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), solo si se suman las bonificaciones, el ingreso promedio del sector público apenas llega a 35 dólares mensuales. En el sector privado, el promedio, hasta el primer trimestre de 2023, es de 141 dólares.

Cuestionan el papel de Fedecámaras

Las declaraciones de Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras, sobre los avances de las conversaciones con la OIT y el Gobierno, molestaron al sector del movimiento sindical que no forma parte del diálogo. Por los trabajadores, solo están representadas las centrales CTV, ASI, CGT y CBST (afín al chavismo), quedando otras tres centrales por fuera.

"El Gobierno no dice absolutamente nada, prácticamente no tiene ministro de Trabajo y acude a Fedecámaras para que declare como ministro. Pedimos que Fedecámaras dé, anuncie y hable solo sobre los anuncios del sector privado. No les vamos a permitir que desconozcan prestaciones, vacaciones y aguinaldos", dijo Carlos Salazar, dirigente de la Coalición Sindical Nacional.

A su vez, el presidente de Sinatraucv, Eduardo Sánchez, informó que para el 1° de mayo, por el Día del Trabajo, los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados marcharán desde la entrada Tamanaco de la UCV hasta la plaza O’Leary, en El Silencio. Añadió que no descartan plegarse, en los próximos días, a paros y huelgas generales de sectores como educación y salud.