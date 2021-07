Trabajadores de la salud protestan por segundo día para exigir pago de salarios

Por segundo día seguido trabajadores de la salud protestan para exigir el pago de sus salarios.

En esta oportunidad, los ciudadanos manifiestan sus quejas frente al Ministerio de Salud, ubicado en la avenida Baralt de Caracas.

“Lo prometimos y cumplimos. Hoy los trabajadores de hospitales, ambulatorios, maternidades y distritos sanitarios estamos en las puertas del Ministerio de Salud exigiendo el pago completo de nuestros beneficios laborales”, dijo el sindicalista Mauro Zambrano en su cuenta de Twitter, donde compartió un video de los trabajadores protestando.

Lo prometimos y cumplimos, hoy #7Jun los trabajadores de hospitales, ambulatorios, maternidades, Distritos Sanitarios, estamos en las puertas del Ministerio de Salud exigiendo el pago completo de nuestros beneficios laborales. #SaludEstaEnLaCalle pic.twitter.com/MWpuHFb8y8 — Mauro Zambrano (@maurozam10) July 7, 2021

El martes hubo manifestaciones por el mismo motivo en distintos centros de salud, entre ellos el ambulatorio Humberto Fernández Morán, el oncológico Luis Razetti, la Maternidad Concepción Palacios, el Materno Infantil de Caricuao y el Hospital Universitario de Caracas.

Zambrano explicó en Twitter que el pago que les deben es el acordado en el Acta de Convenio. “Ya estamos cansados de ser siempre los marginados. Unidos somos más fuertes”, subrayó.

La semana pasada un grupo de enfermeras del Hospital J. M. de los Ríos también protestó por los bajos salarios y por la escasez de insumos médicos, recoge El Nacional.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, aseguró que el centro de salud está en cierre técnico. La enfermera afirmó que este hospital es una “radiografía” de la realidad que existe actualmente en el sector salud de Venezuela.

“Un hospital donde el personal de enfermería, los bioanalistas, los médicos, todos, no tienen salarios; y nos vemos frustrados porque nuestras prácticas profesionales no se están cumpliendo. No hay inyectadoras, no hay guantes, no hay adhesivos, es decir, el hospital está en cierre técnico, se está yendo el personal, están renunciando intensivistas. Y están renunciando porque los salarios no alcanzan”, dijo.