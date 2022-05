Trabajador petrolero necesita operarse de la columna en el "Coromoto", pero denuncia trabas [+Video]

Un trabajador de la industria petrolera denuncia que en el Hospital Coromoto lo están "peloteando", porque necesita operarse de la columna, pues se le fracturó, y en el centro de salud no le dan respuesta.

Se trata de Néstor Sánchez, quien aseguró a través de un audiovisual que trabaja en el Área Lagunillas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en transporte, Puerta 2, Gerencia DCI.

Afirmó Sánchez que sufrió fractura en la columna vertebral y hace aproximadamente un año y cinco meses ha estado acudiendo desde su zona de residencia, en Lagunillas, Costa Oriental del Lago (COL), hasta Maracaibo, al Hospital Coromoto, para gestionar su operación.

Además presenta compresión medular y derrame pleural en el pulmón derecho, lo que le ocasiona problemas para respirar, señala el trabajador de Pdvsa.

Con muchas dificultades, pues presenta inconvenientes para caminar, ha estado yendo hasta Maracaibo, para que lo operen. Ha estado en la necesidad de buscar combustible para ocupar un transporte, cruzar el Puente sobre el Lago e ir hasta la capital zuliana, con los muchos gastos que eso le representa, apuntó.

El transporte que uso genera gastos, tengo que pagar transporte todos los lunes que voy a Maracaibo, hay que buscar combustible que tampoco lo tengo, he hecho todo el sacrificio", contó.

Dice que desde hace más de un mes le pautaron la intervención quirúrgica en el "Coromoto", sin embargo allí "siempre me sacan algo, que se dañó la caja en el Coromoto, que del Coromoto (dicen que es) del 'Universitario' la caja, que no la pueden prestar, que no hay camas, no hay UCI, ya tengo más de un mes y pico en ese proceso y no he conseguido respuesta", asevera.

En el Hospital Coromoto, refirió Sánchez, le dijeron ante tanta insistencia que hablara con la directora de la institución, pero fue su pareja quien acudió a hablar con la directora porque "no puedo subir escaleras".

La esposa de Sánchez habló con la titular del "Coromoto", quien le habría dicho que fuera a hablar con el subdirector, pero este último brilló por su ausencia, relató el trabajador petrolero desde su cama en Lagunillas.