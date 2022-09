"Si cuentan algo, perecemos todos", la advertencia de la guía del retiro en La Grita

"Mi nombre es Rosa García (…) quiero aclarar que nosotros no estábamos desaparecidos, estábamos en un retiro de oración, solamente rezando el rosario (…) pidiendo por la santa madre Iglesia, por el Papa, por la salud de los enfermos y por toda la humanidad", eso es lo que expresó la "guía espiritual" de las familias reportadas como desaparecidas en La Grita luego de que el Cicpc los ubicara el jueves 8 de septiembre.

La mujer habló convencida, pero un audio que compartió una persona ligada al caso a El Estímulo generó un cuestionamiento en la familia materna de uno de los niños: ¿Realmente decía Rosa García la verdad en el video? ¿Por qué nadie podía conocer su paradero? ¿Es verdad que fueron a rezar por la humanidad y el Papa?

Antes de subir a la montaña, Rosa Edilia García, "líder" del grupo de 16 personas que se trasladaron a un retiro espiritual en el páramo La Negra, municipio Jáuregui del estado Táchira, había enviado un audio vía WhatsApp a una de sus seguidoras, donde alertaba que la Iglesia católica no se podía enterar de sus afirmaciones sobre la Virgen María y de lo que harían. "Cuidadito porque todos pereceríamos", dijo.

En el audio, en el que se escucha una voz suave y con palabras cariñosas y comprensivas, Rosa García le solicita a una mujer a quien le dice “mi niña” no comentarle a ninguno de sus familiares, ni a personas de confianza, menos si eran de la Iglesia, pues ella ya había recibido amenazas de feligreses, porque no estaban en capacidad de entender lo que estaba ocurriendo.

"Acuérdese de que nos tienen perseguidos. Estoy haciendo un llamado a todos en general porque ya empezaron los ataques conmigo en la Iglesia. La persona que me atacó dijo que todos los sacerdotes del Táchira están conectados (…) los grupos de apostolado son a los que tenemos que tenerles más miedo (…) ellos son nuestros enemigos número uno", explicó Rosa sobre las razones para no decir a dónde irían.

"No podemos contarle nada a nadie. Solamente esto es para nosotros solos. Si uno solo mete la pata, por ese vamos a perecer todos", sentenció la mujer.

Contrario al fervor que muestra en el video del Cicpc, Rosa señalaba en la grabación que ni el Papa podía enterarse de su plan. "No le podemos comentar a nadie de la Iglesia sobre los mensajes, sobre lo que la virgen nos dijo (…) Si el Papa nos llegara a preguntar algo, no podemos decirle porque ellos en estos momentos no están en capacidad de entender absolutamente nada", agregó.

Si desea escuchar el audio ingrese AQUÍ.