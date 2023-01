Papa Francisco designa al cardenal Baltazar Porras como arzobispo metropolitano de Caracas

El Papa Francisco nombró este martes, 17 de enero, al cardenal Baltazar Porras como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas, reseñó el portal Runrunes.

Monseñor Ignazio Ceffalia, encargado de Negocios de la Nunciatura en Venezuela, informó mediante una comunicación a Baltazar Porras este nombramiento.

Con este anuncio, se informa que también queda vacante la Arquidiócesis de Mérida, por lo que monseñor Helizandro Emiro Terán Bermúdez, de la Orden de Los Agustinos, le sucederá inmediatamente como Arzobispo.

Además, el comunicado informa que las autoridades competentes Venezuela han sido informadas de la decisión del Papa Francisco.

Tras conocerse la decisión, el nuevo arzobispo de Caracas publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, para expresar su gratitud por este nombramiento.

Un saludo fraterno, queridos caraqueños, en este 17 de enero de 2023, en el que el Papa Francisco me elige como Arzobispo Metropolitano de Caracas. No me siento extraño, pues nacido y criado en el corazón de la ciudad capital, me ha tocado en los pic.twitter.com/n7yW3epevQ

— Cardenal Baltazar Porras (@bepocar) January 17, 2023