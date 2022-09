Ni largo ni corto, el pasaje en Maracaibo se detuvo en cuatro bolívares

Entre quejas, desinformación y llamados de alerta a las autoridades municipales, los pasajeros de las diferentes rutas urbanas de Maracaibo libraron una "guerra fría" (batalla campal) con los conductores de carritos por puestos, que terminó con una tarifa estándar en el costo del pasaje, valorada en cuatro bolívares.

Ni largo, ni corto. El pasado 29 de agosto, la Central Única de Transporte del Zulia, gremio líder de los choferes de tráfico, acordó fijar el pasaje en carritos en Bs. 4 para trayectos cortos, y Bs. 5 para distancias largas. Sin embargo, ante la denuncia de usuarios, el Imtcuma aclaró que el aumento no está “autorizado ni avalado”.

Ante la confusión generada, el equipo reporteril de Versión Final conversó con algunos choferes de la capital zuliana y manifestaron la “necesidad” de incrementar el pasaje o establecer una tarifa larga en las rutas, algunos alegan que el pago de gasolina dolarizada sería el principal motivo para realizar otro ajuste.

“Nos dijeron que cobráramos el pasaje en cuatro bolívares y hasta ahora no hemos tenido inconvenientes con los pasajeros, todos han estado de acuerdo. Antes ‘tanqueaba’ 10 litros de gasolina con 24 bolívares, ahora ya son 40 bolívares. Todo ha aumentado. Lo justo es cobrar el pasaje largo en cinco y el corto en cuatro”, relató Roberto Villasmil, chofer de la ruta 14 de Noviembre, que va desde La Limpia hasta la C-2, por San Miguel.

Su opinión fue compartida por Frank González, fiscal de la ruta 5 de julio, cuya para está en el C. C. Galerías, quien manifestó que “sí se debería aumentar el pasaje porque los costos de repuestos aumentaron cuando supieron de nuevo pasaje. Uno no compra un caucho diario pero ya no se consigue la gasolina subsidiada y eso representa un costo alto que pega en el bolsillo del chofer”.

Ambos representantes del volante del transporte público, coinciden en estudiar un ajuste que no afecte ni al conductor ni al usuario: “Hay que pensar el punto de vista del trabajador, esto es una cadena y el pasajero es el último eslabón que lleva las de perder”.

Cambio del dólar y rechazo al aumento

Otra cara de la moneda se refleja en los usuarios, quienes aseguran sentirse atropellados por un aumento arbitrario por parte del transporte público e instan al a fiscalizar las principales rutas de Maracaibo ante la amenaza de usura al momento de pagar el pasaje y fijar una tasa del dólar diferente a la establecida por el Banco Central de Venezuela.

“Ellos reciben el dólar a siete bolívares porque los cambiadores de La Curva y Galerías tienen esa tasa”, refirió Angélica Polanco, una maracaibera de 43 años y residente del sector Panamericano.

Según Polanco, “tampoco se debería considerar otro aumento del pasaje porque el sueldo no lo aumentan. No te va a dar la base, una persona que agarre dos carros con un sueldo de 30 dólares no puede pagar pasajes”.

Por su parte, Aiskel Méndez, usuaria de la ruta Patrulleros – Circunvalación 3, lamentó que “los choferes al principio le prestan atención al Imtcuma y después vuelven a colocar sus precios. Ya cuando uno se monta al carro paga lo que cobran porque uno se quiere ir, no se puede hacer nada, ellos colocan el precio porque ese es su carro, así de simple, uno no puede imponer nada”.

Una situación diferente ocurre con la ruta de la circunvalación 2, donde la alta demanda de carritos por puesto, buses, vanes y “piratas”, obligarían a los conductores a bajar su tarifa incluso a dos o tres bolívares: “Los buses rojos cobran Bs. 1 o Bs. 2 y algunos carritos cobran tres, otros cuatro, es una línea que no tiene tarifa fija, uno se sube y todo depende del chofer”, detalló María Betancourt.

Ante la confusión generada, los usuarios del transporte público hacen un llamado al Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo a hacer cumplir la tarifa del pasaje y a obligar a los choferes a respetar la tasa del BCV al momento de pagar un pasaje.