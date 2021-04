Médico infectólogo: Los niños representan el 5 % de casos de Covid-19

la doctora Tatiana Drummond, Infectóloga y Pediatra, , refiere que no todos presentan fiebre, “de hecho sólo el 70% lo hace, igualmente la tos no es tan importante como en el adulto. Un 30% de los niños sólo presentarán como manifestación diarrea. La fiebre igualmente está presente en el 70% de los pequeños con Covid, por lo tanto el no tener fiebre no descarta la enfermedad"