Maduro anuncia cuatro nuevos casos de la variante Delta: “No es tiempo de relajación”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, comentó en la tarde de este domingo que “no vamos a relajar, no es tiempo de relajación”, tras anunciar la aparición de cuatro nuevos casos de la variante Delta provenientes del extranjero.

Precisó durante el Balance de la Lucha contra la Covid-19 que “una cosa es que se flexebilice un poco la actividad económica, el comercio y otra es que no se cuiden”.

“No es tiempo de relajarnos, es tiempo de cuidarnos y pedirle a los demás que se cuiden. Si no tiene el tapaboca no puede entrar (al tren, al ferrocarril). No relajemos para nada los cuidados y avanzar en la vacunación”, resaltó.

Informó que “conseguimos cuatro casos de la variante Delta, todos provenientes del exterior. Todavía no ha habido casos comunitarios”.

“Agosto y septiembre serán estelares en la campaña de vacunación. Además, estamos recibiendo estudios internacionales sobre la vacunación en niños. Ese informe para tomar decisión estará listo esta semana”, manifestó.

Sostuvo que “nos mantenemos en la segunda ola de Covid-19” y agregó que están “a la expectativa sobre un posible aumento de casos, si la variante Delta comienza a propagarse comunitariamente”.