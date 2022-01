Julio Castro hace recomendaciones ante aumento de contagios de Covid en Venezuela

El médico infectólogo Julio Castro alertó sobre el aumento de la transmisión de Covid, principalmente, en el área metropolitana del país.

#covid19 🧵

Hay evidencia no oficial de alta transmisión de covid19 en el área metropolitana (lamentablemente los datos "oficiales" no lo reflejan). Esto es compatible con omicron dado la cantidad de casos vistos en entornos específicos ( fiestas, reuniones, Playa, Etc)

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) January 12, 2022