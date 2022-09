INAC desmiente información de Wingo sobre reactivación de vuelos

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) desmintió este lunes la información difundida por la aerolínea colombiana Wingo, que anunció previamente la reanudación de vuelos desde Bogotá a Caracas a partir del próximo 4 de octubre, reseñó Unión Radio.

Mediante su cuenta Twitter, el presidente del INAC, Juan Teixeira, señaló que la línea aérea aún no ha sido autorizada por la autoridad aeronáutica venezolana

Por lo tanto, ninguna empresa de la rama, nacional o internacional puede hacer dichos anuncios sin antes cumplir con los requerimientos de la ley, explicó la autoridad.

También indicó que los requerimientos solicitados corresponden a "normas aeronáuticas internacionales que se deben cumplir". Además enfatizó en que corresponde a las autoridades "alertar a los pasajeros" de ofertas engañosas.

El @InacVzla ratifica que lo ahi indicado aun no ha sido autorizado por la autoridad aeronáutica venezolana. Hacemos un llamado a las aerolíneas extranjeras y nacionales a no hacer anuncios sin tener las autorizaciones respectivas y sin haber cumplido con los requisitos de ley.

Estimado amigo. No son trabas, son normas aeronáuticas internacionales que se deben cumplir. Y si no se cumplen, al hacer anuncios, estás haciendo ofertas engañosas a los usuarios, porque aun no cuentas con los permisos. Nuestro deber es alertar al pasajero. Es simple.

