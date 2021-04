Exhortan a redoblar medidas de bioseguridad en vacunados para evitar contagios de Covid-19

El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los venezolanos inmunizados a mantener los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de Covid-19, dado que los biológicos de primera generación no inhiben la replicación del virus en el organismo.

Esta generación de vacunas no impide que te contagies, lo que impide es que enfermes gravemente. La mayoría de los casos son asintomáticos, pero puedes contagiar”, puntualizó durante la presentación del balance diario de la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del Covid-19, citado por Prensa Presidencial.

Desde el Círculo Militar, ubicado en Caracas, señaló que si bien las vacunas garantizan un efecto protector, es posible adquirir la infección y transmitirlo de no conservar las medidas de prevención en espacios comunitarios, laborales y familiares.

A pesar de que estoy vacunado, me cuido porque pudiera contagiarme y contagiar a otras personas”, agregó, al tiempo que indicó que la relajación de los protocolos de bioseguridad ocasionó el incremento de contagios de Covid-19 en Estados Unidos (EE. UU.), que supera los 100 millones de personas inmunizadas.

Al respecto, la ministra del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriela Jiménez, explicó que la primera fase de vacunas genera una respuesta base de anticuerpos y de células que permite enfrentar el contagio del SARS-CoV-2, reseñó Prensa Presidencial.

Estas vacunas lo que van a permitir es que tengas un nivel de defensa ante el coronavirus, pero no bloquean su ingreso por nuestra vía nasal o bucal; entonces se puede transmitir y el virus se puede multiplicar en nuestro organismo aún estando vacunados porque no hay un 100% de inhibición de la replicación del virus en nuestro organismo. (Las vacunas) permitirán, en caso de que nos contagiemos, que se desarrollen los síntomas de forma leve o asintomáticos y no avancemos a una fase de agravamiento”, precisó.