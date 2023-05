En familia y felices, así celebran las madres zulianas su día

Llenas de amor, detalles y sintiéndose orgullosas por lo que son, las madres zulianas celebran este domingo 14 de mayo su día, en compañía de familiares, amigos y sus hijos, quien más de una describe como “lo mejor que me ha pasado”.

En Venezuela y el mundo, el mes de mayo es dedicado a las mujeres que se ganaron el título de madres al ser guerreras, amables y cuidadoras, cada vez que velan por la crianza y bienestar de sus pequeños.

El ambiente se adorna de detalles rosas, coloridos y floreados, y es que los zulianos se encargan con anticipación de comprarle un regalo a mamá como señal de agradecimiento por todo el amor que les brindan.

Al ser las protagonistas del día, las mamás dedicaron cinco minutos para manifestar a Versión Final ¿qué es ser madres para ellas?, donde la mayoría expresó que “lo es todo”.

Para Gladys Luzardo, tener el título de madre fue lo mejor que le pudo haber pasado, al indicar que sus tres hijas son su “motor de vida”, y son quienes la motivan a luchar cada día.

Para mí ser madre es lo más maravilloso que me pudo pasar en la vida, mis hijas son mi alegría, mi tristeza, mi felicidad, mis lágrimas, simplemente mi todo. Son la razón de vivir cada día”, expresó Luzardo y agregó que: “sin mis hijas mi vida no tendría sentido”.

Asimismo, con mucha alegría y sentimientos emotivos, Milagros describió el significado de mamá como “una de las experiencias más bonitas que me ha regalado la vida”.

La mujer, quien es madre de dos niñas y un niño manifestó a Versión Final el orgullo que siente al criar a sus hijos, verlos crecer y acompañarlos en cada etapa de sus vidas.

Ser mamá ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, estoy orgullosa de serlo, ellos son mi motor, mi fortaleza y mi mayor fortuna, por ellos me levanto cada día. Me siento bendecida de los hijos con los que Dios me premió y no los cambiaría por nada”, dijo.