El Cevaz celebra sus 50 años con arte, conferencias y oportunidades de estudio

El Centro Venezolano Americano del Zulia (Cevaz) arriba a 50 años de trayectoria en la región, formando a varias generaciones de ciudadanos bilingües, generando espacios para el intercambio cultural y creando oportunidades para el desarrollo de proyectos de impacto social. Para celebrar, la institución presenta una programación aniversaria.

Trabajando de la mano con organizaciones sin fines de lucro para apoyar a la población vulnerable, Cevaz, Fundación Hábitat LUZ y Factor H inaugurarán este martes 12 de septiembre la exposición "Pinceladas de Esperanza: Arte y Enfermedad de Huntington", que incluirá las conferencias “Enfermedad de Huntington: Avances, Terapias y Programa Humanitario del Zulia”.

El jueves 21 de septiembre, en alianza con la Fundación Águilas del Zulia, Cevaz compartirá la exposición "Arte con Sabor a Baseball". Ese mismo día los asistentes podrán apreciar la exposición itinerante "The March on Washington, 60 Years Later", que estará disponible hasta el 7 de octubre, de manera simultánea en las sedes del instituto en Las Mercedes y La Limpia.

Habrá además una muestra fotográfica con la historia de este centro binacional a lo largo de sus 50 años de gestión en la región. También abordará las artes escénicas y las ciencias con varias funciones de la obra de teatro “La Gran Entrevista”, en alianza con Academias Barikai y la conferencia “Talento Humanos vs Inteligencia Artificial: ¿Qué nos depara el futuro?

Asimismo, el Cevaz Gallery se engalana con la Exposición 50 Aniversario "Frank Hyder: Spirit of the Amazon”, del 25 de octubre al 15 de diciembre, en la cual los amantes del arte podrán apreciar una selección de obras de este artista estadounidense que plasmó la simbología de los pueblos indígenas, captada durante los años que vivió en Venezuela.

Oportunidades de estudios en EE. UU.

El jueves 26 de octubre se realizará la Feria de Oportunidades de Estudios en Universidades Americanas “College Mock Fair Maracaibo”, organizada por el Centro EducationUSA de Cevaz, único autorizado por Estados Unidos para brindar asesoría a quienes desean estudiar en ese país.

La invitación es para toda la comunidad zuliana a mantenerse atentos a través de las redes sociales de Cevaz: @cevaz_zulia en Instagram y @cevazzulia en Facebook y X (Twitter) para obtener más información sobre esta amplia cartelera de actividades educativas, culturales y de compromiso social que buscan estrechar lazos de amistad y comprensión entre los pueblos de Venezuela y Estados Unidos.