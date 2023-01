Directora del Hospital Coromoto amenaza con destituir y mandar presos a trabajadores por protestar

La directora del Hospital Coromoto, Mairet Acosta, fue señalada de proferir amenazas contra los trabajadores de esa institución, con ordenar su destitución y tramitar su aprehensión, en caso de que ellos protagonicen protestas en ese recinto.

Nosotros tenemos derecho a estar hablando aquí también, pero no a parar las instalaciones del hospital, no a ir en contra de las instalaciones del hospital. Y lo digo con mano contundente y con toda la moral. Aquí el que me quiera parar una instalación del hospital, el que me venga a parar, los boto, los boto y los pongo presos, porque tengo la moral y tengo el apoyo para (...) y tengo el respaldo legal, que me va a respaldar ante una acción común", expresó la funcionaria, de acuerdo con un video grabado en ese centro de salud, difundido por la cuenta Twitter de Impacto Venezuela.