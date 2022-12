Conductores protestaron para que les surtan gasolina en Barinas

Los conductores que a las 9:00 p.m, del jueves 15 de diciembre, estaban en la bomba El Terminal, ubicada en la avenida 23 de Enero de Barinas, frente a Cantv, tuvieron que reclamar acaloradamente que les despacharan gasolina porque ya eran muchas las horas en cola y no era justo tener que retirarse con el tanque de los vehículos vacío.

Oswaldo Moreno dijo haber reclamado "sin ánimos de violencia" porque les cerraron el portón de la bomba, y todos los que permanecían en cola exigían que continuarán despachando gasolina, debido a que estaban quedando por fuera las personas que llegaron el día miércoles con el fin de tanquear su vehículo, reseñó Termometro Nacional.

"Esto no está bien, porque los que hemos pasado dos días en cola y nos cierran la bomba cuando ya casi te toca el turno, es frustrante, decepcionante y explosivo, y no queda otra cosa que reclamar, porque los tramposos que aparecieron con la crisis de la gasolina ya uno no quiere calárselos más", comentó.