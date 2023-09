Alcalde Rafael Ramírez le desea feliz cumpleaños a VF: Que estos 15 años sean el principio de muchos más

La alegría de nuestra redacción por la celebración del decimoquinto aniversario de Versión Final, se extendió a la Alcaldía de Maracaibo en la voz de burgomaestre Rafael Ramírez, quien auguró más años de éxitos para este medio que apuesta por un Zulia Futuro.

A nuestros amigos de Versión Final les deseamos que estos 15 años sean el principio de 15 y muchos años más. Esperando que sigan cumpliendo ese rol periodístico de informar, de comunicar y de ser una ventana plural que permita transmitir las informaciones”, manifestó el gobernante municipal.

Ramírez además se refirió al aniversario 494 de Maracaibo cuando recodó que Maracaibo alcanza en seis años unos cinco siglos. “Es la primera ciudad de Venezuela que los va a cumplir y ese es nuestro mundial, ese es nuestro hito, los 500 años de la ciudad”, agregó.

“Esperamos no solo que Versión llegue a esos 500 años, sino que sea parte activa de los años por venir después del año 500, como he dicho yo, y que en esa construcción de ciudad que todos estamos buscando, podamos ver no solo una metrópolis que se reinventó y que salió de sus cenizas y se transformó en la ciudad que todos queremos, sino que sea esa ciudad del futuro que cuente con cada uno de nosotros”, resaltó.

A la vez, señaló que espera una capital zuliana logre un futuro encabezado por la esperanza de construir, con la tecnología y todos los avances, las capacidades de respuesta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.