Academia de Medicina alerta sobre “inoperatividad” de la mesa técnica de vacunación

La Academia Nacional de Medicina (ANM) manifestó su preocupación respecto a la Mesa Técnica Nacional de Vacunación por su “inoperatividad” respecto al plan para inmunizar a la población del Covid-19.

Mediante un comunicado, la Academia de Medicina considera que la mesa técnica “no está funcionando” para dar respuesta en relación a las necesidades técnicas para llevar a cabo la vacunación. Tampoco sobre aspectos como tipos de vacunas a adquirir, establecer las pautas de control sobre posibles efectos adversos, la cadena de frío, entre otros.

En ese sentido, la institución afirmó que “no puede ser testigo inerte” de lo que sucede ni de la instancia que no genera los resultados que se esperan de ella. Por ello, exigen la activación efectiva de esa mesa técnica porque “su ausencia funcional no contribuye a la definición de políticas claras del proceso de vacunación”, reseñó Tal Cual.

Insistió en prestarse a colaborar para formular un Plan de Vacunación único y pidió tener una actuación más activa en las soluciones del país.

La mesa técnica de vacunación es una instancia creada por el Ejecutivo donde convergen varios expertos de salud, incluidos profesionales de la oposición, con el fin de poder acordar mecanismos que aborden la vacunación de la población.

La misma es liderada por el titular de la cartera de Salud, Carlos Alvarado, y cuenta con la participación de científicos y médicos como Julio Castro y Enrique López-Loyo, de la Academia de Medicina.

Desde el 13 de febrero y hasta el lunes 14 de junio se ha logrado aplicar 2,4 % de las vacunas anti covid-19 requeridas para lograr la inmunidad de rebaño en Venezuela de 22 millones de personas.

El seguimiento al plan de vacunación en el país que realiza la Alianza Rebelde Investiga (ARI), devela que los datos aportados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez de la inmunización a 11 % de los venezolanos (2.420.000) se aleja de las propias cifras dadas por otros voceros oficiales.