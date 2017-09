Hasta $ 900 mil por episodio gana un actor de serie de TV

En el cine y la televisión el prestigio no se regala, se gana. Para algunos la gloria llega más temprano que para otros. Nuevos rostros y actores que hace años eran totalmente desconocidos, ahora se coronan en la cima de “los mejores pagados”, gracias al éxito de las series de televisión y la aparición de nuevas plataformas de streaming como Netflix y Amazon.

La revista Variety publicó un listado con los sueldos de las estrellas de la televisión estadounidense mejores pagadas, entre las que destacan el actor Robert de Niro (775 mil dólares) y el reparto de las series Juego de tronos (500 mil dólares cada uno) y The Big Bang Theory (900 mil dólares cada actor).

Ante la interrogante que muchos se hacen, sobre el porqué estos actores ganan tanto dinero por episodio, la cineasta venezolana, Patricia Ortega, explica que “no es lo mismo una serie que esté protagonizada por actores que nadie conoce a una serie que esté protagonizada por actores reconocidos. El actor es visto como un objeto de marketing, como aquello que va a posicionar la serie como un producto comercial y que va a garantizar a la productora una retribución significativa, de la gran inversión económica que se hace para llevar a cabo la serie. Por eso es que esos actores cobran tanto, porque cada uno de ellos es una marca”.

Ortega aclara que lo que los venezolanos entendemos como televisión no es lo mismo a la televisión internacional. “Una televisora como HBO, no solamente es televisión, es toda una industria, es productora y distribuidora. Por tanto, cuando hablamos de una serie como Game of Thrones, hablamos de una serie con una inversión económica grandísima en cuanto a producción. Así como esta, pues muchas otras series más. Viéndolo desde ese punto de vista, hablamos de series con un objetivo comercial, y al tener un objetivo comercial, tenemos que entender que el staff system es parte fundamental de esa industria” afirma.

A continuación los actores mejores pagados de la televisión internacional.