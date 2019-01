Andrea Villarroel: “Hijo mío te prometemos que conocerás y vivirás en tu bello país Venezuela”

View this post on Instagram

#TBT Hijo mío… te prometemos que conocerás y VIVIRAS en tu bello PAIS VENEZUELA! 🇻🇪🙏🏻👶🏼 . Tu papi y yo soñamos con eso todos los dias de nuestras vida y cada vez ese momento esta mas cerca! 🙏🏻 . . VIVA VENEZUELA LIBRE!! 🇻🇪 . . . 📸: @isaaguirre_photography