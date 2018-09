Periodista estuvo retenido por cubrir la llegada de pacientes a buque hospital chino

La mañana de este martes fue detenido el periodista Reynaldo Mozo Zambrano, en el Puerto de La Guaira, estado Vargas, mientras cubría la llegada de pacientes al barco hospital chino.

La información la dio a conocer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, a través de su usuario en la red social Twitter, donde destacó que el periodista duró cerca de una hora detenido en el comando de la aduana marítima del Puerto de La Guaira.

Hace minutos fui liberado. Cuatro funcionarios de la GNB me detuvieron cuando entrevistaba a pacientes que querían ser atendidos por el barco chino en Vargas. Sigo haciendo mi trabajo no me van a intimidar. Que viva la prensa independiente de este país #25Sep

— Rey Mozo Zambrano (@reymozo) September 25, 2018