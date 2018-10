Falso fraile franciscano explotaba sexualmente a venezolanos en Barranquilla

En una misma semana, la Policía de Barranquilla desmanteló dos casas en el barrio Los Andes donde fueron hallados unos 60 venezolanos que eran explotados sexualmente. En los operativos fueron capturados dos hombres que se hacían pasar por religiosos para ofrecer refugio a los extranjeros que huyeron de la crisis en su país en busca de mejor vida, según Infobae.

Hombres, mujeres, transexuales y menores de edad eran obligados a mantener todo tipo de actos sexuales frente a una cámara web, a cambio de alimento, alojamiento y una baja suma de dinero. Además, vivían en condiciones deplorables: encerrados con llave, durmiendo hacinados en un pequeño cuarto sobre sábanas y cumpliendo estrictos horarios, como lo reveló un video de las autoridades.

A la primera vivienda llegaron las autoridades luego de que una de las víctimas lograra escapar y llegar a un comisaría cercana, donde denunció el hecho. Fueron encontrados 30 venezolanos a los que el supuesto fraile franciscano, José Luis Aduen Uribe, les había ofrecido un tentador contrato para mostrarse desnudos y teniendo sexo frente a una cámara, pero las promesas no fueron cumplidas.

En las casas allanadas fueron encontrados varios computadores con videos sexuales y páginas donde montaban los actos sexuales que eran comprados por consumidores de pornografía en internet.

El hombre de 46 años, oriundo de Sincelejo, los mantenía encerrados con llave para evitar que huyeran mientras no se encontraba en la casa. Y para ganar su confianza, les mostraba fotografías donde aparecía con un hábito falso en alguna labor social. Pero el ministerio auxiliar de la Fraternidad Franciscana en Barranquilla desmintió en El Heraldo que Aduen perteneciera a su congregación.

Pero, además, debían pagar 5,4 dólares por el alojamiento y las tres comidas diarias. Si no realizaban el pago eran amenazados con cortarles la cara. En esas condiciones estuvieron más de 40 jóvenes de nacionalidad venezolana, de acuerdo a los testimonios entregados a la Fiscalía.

Fotos engañosas

Para ganar la confianza de sus víctimas, el proxeneta mostraba fotos donde aparecía en labores sociales vistiendo un hábito falso, pues no es el de la congregación franciscana.

Yo soy venezolano, tengo tres meses en Barranquilla y soy estilista. Al sitio llegué por un amigo que conocía al dueño. En la casa, José me dijo que debía trabajar por siete horas vestido de mujer, como travesti, a tener relaciones con otros hombres, entre otras cosas. Por eso me dijo que me iba a pagar, pero no me cumplió. Nos prometió una cédula colombiana falsa, pero no me la dio, relató una víctima al juez, citada por El Heraldo.