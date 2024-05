Llueven críticas contra piloto: “Papá no era perfecto, pero, ¿y si fue un fallo mecánico?”

¿Qué pasó dentro del avión, modelo BE-20, siglas YV-3296, el pasado 9 de mayo poco después de despegar del aeropuerto La Chinita hacia la Isla de Margarita?

Las redes sociales en Maracaibo se estremecen tras los análisis técnicos ofrecidos por María del Mar Dosil, Enrique Martín Cuervo y Miguel Guevara, pilotos y especialistas en seguridad aérea, quienes analizaron y debatieron elementos relacionados con las posibles causas del accidente que provocó la muerte a sus 8 ocupantes, en su mayoría integrantes de la familia Wolter.

Lo hicieron en un Live de Instagram organizado por Dosil, en el que participó Versión Final y que permite analizar los hechos desde el punto de vista técnico.

Yo creo que ese despegue no se debió haber hecho nunca. Primero porque sé que en el avión hay equipos suficientes para detectarlo apenas en el primer minuto de vuelo, segundo porque yo como piloto tengo equipos externos que tengo en mi casa, en mi teléfono, en la tablet, que me dicen las condiciones meteorológicas hasta el día anterior. ¿Qué pueden intensificarse?, ¿Qué pueden cambiar? Sí, pero están allí", expuso en el debate Dosil, con el aval de Martin Cuervo y Guevara, quienes consideran, por las informaciones recabadas y difundidas por las autoridades, que la tripulación no tomó la decisión adecuada frente al mal clima reinante en la zona del siniestro.

Familiares del piloto

En los comentarios de un post con parte de lo planteado por Dosil, Martin Cuervo y Guevara, Yave Azócar, hijo del piloto, expresó:

Ninguna de las personas que estamos aquí vivió la situación. La señora (María Dosil, capitana) se refiere solo al error humano. Okey, podría ser, ¿por qué no? Mi papá obviamente no era perfecto, pero también debe evaluar la señora que el avión duró un año en el taller y tuvo una emergencia en Puerto Cabello (Carabobo) en el año 2023. ¿Y si no fue un error humano? ¿Y si fue un fallo mecánico? Eso no se sabe”.

El planteamiento de Dosil, amparado en argumentación técnica, le valió que decenas de usuarios, en su mayoría de manera ofensiva, insultaran y cuestionaran a la piloto de aviación civil, blindada por una impecable trayectoria profesional.

Rukmini Stone, nieta de Hilda Rincón, esposa de Azócar y quien lo acompañaba en el vuelo, expresó en redes sociales: “Estoy 100 por ciento de acuerdo con que ese viaje no se debió hacer”. Sin embargo, enfiló contra Dosil asegurando que no estaba de acuerdo con el “show” refiriéndose a lo que considera fueron expresiones poco profesionales y éticas.

A Dosil, la llamaron “irresponsable” por expresar que los elementos, hasta ahora recabados, apuntarían a Azócar como principal responsable del siniestro por volar con las condiciones climáticas que primaban la tarde del jueves pasado. Sus respuestas a cada insulto estaban cargadas, sin embargo, de argumentos. “Irresponsable es haberse metido en ese mal tiempo que debió saberlo desde el día anterior”, respondió en una oportunidad.

Ustedes no tienen idea de los insultos que yo he recibido de pilotos en defensa de mi señalamiento al capitán (Bernardo Azócar) que estaba al mando del avión siniestrado en el estado Zulia. Ustedes no se imaginan las personas que dicen que yo no debí haber salido a decirlo públicamente. ¿Pero qué pasa? Que las cosas se siguen escondiendo, porque es que están acostumbrados -entre hombres- a defender este tipo de situaciones y callarse, porque ‘como es colega, como es piloto’, nos tenemos que quedar callados”, expresó en unas stories difundidas este sábado.

Sin embargo, Dosil se plantó con una pregunta demoledora. “¿Y a los niños a los que aún no consiguen sus cuerpos completos quien los defiende? Porque imagino que como piloto tenemos que seguir callando ante las irregularidades que se siguen cometiendo”, completó la capitana, quien insistió en que Azócar no debió desafiar a la naturaleza. “Un tema muy discutido hoy en día en el mundo y se llama exceso de confianza. Debió decir no”.

Azócar tenía 54 de experiencia como piloto comercial. Se formó en el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, ubicado en la Base Aérea Mariscal Sucre de Maracay, Aragua.

Originario de Barinas, se desempeñó en la gobernación de ese estado, bajo las gestiones de José González Puerta, Rafael Rosales Peña y Gehard Cartay. Fue uno de los pilotos de confianza de Hugo Chávez durante su primera campaña presidencial en Venezuela. En la actualidad, residía en Maracaibo.

En redes sociales abundaron comentarios en defensa de Dosil por considerar que el tráfico aéreo en Venezuela debe manejarse con absoluta responsabilidad. Este domingo continuó la operación de búsqueda de los restos de los ocupantes del avión, en su mayoría integrantes de la familia Wolter y partes de la aeronave.

Enrique Martín Cuervo: “Todos los accidentes comienzan en tierra”

Enrique Martín Cuervo, experto en operaciones de Búsqueda y Salvamento, cuestionó las fallas en el protocolo para que las pesquisas permitan tener las causas con claridad. Sin embargo, coincidió con la capitana zuliana.

"Todos los accidentes aéreos empiezan en tierra. Este accidente se generó en tierra, no en el aire", expresó y aseguró que durante el viaje había un cumulonimbus (vientos de tormenta), que de acuerdo con la minuta el piloto Bernardo Azócar, siempre intentó bordear.

"Pero ese borde es muy peligroso. De hecho, él va en dirección a no meterse en esa condición si no a bordearla buscando el norte para tratar de salir, pero esa nube no es una nube confiable, es una nube muy traicionera, es una caja de pandora, una caja de sorpresas y las sorpresas que ella emite no son buenas", amplió.

Miguel Guevara: “Todo indica pérdida en las superficies de control”

Miguel Guevara, experto en este tipo de aeronaves conocidas como Beechcraft Super King Air, precisa que probablemente hubo una pérdida en las superficies de control, que son "superficies móviles que tiene la aeronave y que permiten que el piloto mediante la manipulación de los controles en la cabina, mantenga el avión bajo control y se dirija de la forma que pretende hacerlo", explicó.

"Según la información que yo manejo, es que exactamente 12 minutos después del despegue, el avión alcanzó 10 mil pies y después se precipitó a tierra. Nunca pasó de los 10 mil pies según la información preliminar. Pero yo vi en otra parte de nuevo, no le atribuyo el 100 % de la veracidad, pero algunos datos indican que entró en una data de 18 mil pies por minuto. Eso es un descenso en picada exorbitante bajo cualquier circunstancia, lo que apunta también a una pérdida de control", concretó.