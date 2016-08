Caos y desesperación por seis toneladas de maíz

El hambre se hizo notar en la Circunvalación 1. Más de 100 personas se arrojaron en el asfalto caliente para recoger desesperadamente seis toneladas de alimento concentrado para animales.

El camión de carga que llevaba 26 toneladas de alimento concentrado para animales (maíz), se le estalló un caucho, en el incidente, los pasadores de la compuerta de seguridad del vehículo se abrieron y de a poco en la carretera se fue esparciendo el cereal.

La mirada celosa de los moradores despertó el apetito; con tobos, carretillas, poncheras, sacos y otros objetos que les sirviera como medio para recoger el alimento, los que escucharon del hecho se acercaron a la escena.

El tránsito en la C1 colapsó, a la altura del concesionario Brittany Motors, todo era un caos. De ambos sentidos los carros se estacionaban y sus conductores veían, graban y tomaban fotos de la escena, que generaba tristeza. El camión de carga se encontraba a orillas de la carretera. Fidel Belandría chofer encargado de transportar la mercancía hasta la empresa Proporca, ubicada en Plaza de Las Banderas, observaba paciente cómo la gente se llevaba el maíz que se salió. “Escuché un sonido fuerte, me di cuenta que era el caucho que se había estallado, el censor me indicó de la compuerta” contó el conductor a Versión Final.

A la multitud nunca le preocupó que fuera comida para animales, todos se hicieron presentes pese a las fotografías, a las autoridades que estaban en el lugar, y al eminente colapso automovilístico.

“El hambre no tiene cara ni horarios, tampoco padece de vergüenza”, dijo una de las tantas mujeres que corrieron desde su casa cuando escucharon que en la autopista se había accidentado un camión con comida. “Yo vi la oportunidad y me llegué, como no tengo tobitos meto todo en la ropa, ya llamé pa’ que mi familia venga porque con esto podemos hacer arepas y vos sabéis chama que no se consigue y si la encuentro es muy cara y a mi no me alcanza pa’ comprar” expresó Maritza con una amplia sonrisa.

Los uniformados seguían llegando, pero la gente no hizo caso a los llamados de desalojar la escena. De lo que al principio fue un camino amarillo, solo quedó el polvo. Bajo el clima marabino ninguno se fue hasta no llevarse todo, por el contrario, se sumaron más personas a la recolección de maíz que servirá para volver a llenar la mesa de los zulianos.

Alimento procesado

Ninguno de los presentes preguntó de dónde venía este rubro, se conoció que el cargamento fue entregado en el Puerto de Maracaibo para la empresa Productora Occidental Porcina Proporca C. A.

Durante el incidente se perdieron seis toneladas de maíz, hasta ahora se desconoce un estimado de lo que en bolívares representa.

Aunque los presentes decían que este rubro era comestibles, los expertos enfatizaron en que los controles sanitarios de comida para animales no son iguales para los humanos por lo que no recomiendan consumir este maíz, ya que puede tener algún tipo de hongo perjudique la salud de los que la consuman.

Además no se tiene conocimiento si el alimento pueda tener algún tipo de químico o adhesivo para preservarlo durante el viaje ya que el concentrado no provenía del país, Sin embargo, los rostros esperanzados de quienes recogieron el alimento se negaban a dejarlo perder en la calle.

“Traete los tobos que aquí hay más, y el saco” gritó un señor que se encontraba debajo del camión, antes que autoridades y el chofer lograran cerrar las compuertas de emergencia que estaban atoradas.