Luis Florido: no podemos entregar las gobernaciones

El candidato a la gobernación del estado Lara, Luis Florido, alertó sobre la información falsa que se están enviando a través de cadenas deWhatsApp y sms en su contra y los larenses, atribuyéndolos a funcionarios del Gobierno nacional.

“Sabemos quienes nos atacan, pero el efecto se ha revertido, la gente nos ha brindado mayor respaldo ya que son acciones de este régimen mentiroso”, declaró.

Florido dijo que los seis juicios que el gobierno ha puesto es su contra lo enorgullecen “porque vienen de quienes han destruido al país, de aquellos que se robaron el dinero de los teteros de los niños, de las medicinas de los ancianos, debemos entender que por eso a otras personas y a mí nos van a encarcelar, yo quiero arrancar desde mi estado Lara y seguiré adelante”.

El dirigente opositor acotó que “hay que luchar, no podemos entregar las gobernaciones, reiteramos a nuestro pueblo en no caer en la trampa del régimen de difundir informaciones falsas que buscan desmotivar a la población para que no salga a votar el próximo 10 de septiembre en las Primarias de la Unidad. el régimen se alimenta con desesperanza”.