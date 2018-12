Cilia Flores: El que no vote, que no venga a quejarse

La primera dama venezolana, Cilia Flores, dijo este domingo que Venezuela vive una “democracia verdadera” y aseveró que quien no haya votado en los comicios municipales de este domingo “perdió su derecho” a ejercer críticas sobre las gestiones públicas.

“El que no vote, después que no opine; que no venga a quejarse porque ya perdió su derecho“, dijo en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Resaltó que los venezolanos apuestan a la paz y al respeto de la Constitución. “Mientras haya más democracia, nosotros tendremos más paz”, dijo desde el liceo Miguel Antonio Caro, según AVN.

“Somos hombres y mujeres de paz, que vamos a apostar siempre que se cumpla la Constitución”, recalcó desde el centro de votación donde acompañó al presidente Nicolás Maduro a ejercer el voto.

Aprovechó la oportunidad para reiterar el llamado al diálogo por parte del Gobierno nacional y destacó que el voto es la herramienta válida para quien sostenga una opinión distinta pueda expresarse en paz.

“Mañana vamos a estar contentos, todo el que ejerza su derecho mañana amanecerá contento y respetando los resultados que de el Consejo Nacional Electoral, que corresponden a lo que va a ser la voluntad del pueblo”, dijo.

Agregó que aún en las adversidades, la mejor opción es el dialogo. “Qué mayor diálogo que el ejercicio al voto. Se dialoga con todos los sectores, pero lo más importante es dialogar con el pueblo”, destacó.

“El presidente dice hasta el cansancio que hablaría con quien sea por la paz del pueblo, por la familia, porque se merecen esa paz porque estamos en diciembre, porque vamos a tener un diciembre feliz, unas navidades felices”,