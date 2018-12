Trump hace acusaciones en contra de Facebook, Twitter y Google

El presidente de EEUU, Donald Trump, realizó declaraciones sobre la inmigración durante una reunión del Consejo Nacional Espacial en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington, durante la mañana del 18 de junio de 2018.

El mandatario estadounidense arremetió especialmente contra Twitter, que, según él, ha hecho que sea más difícil abonarse a su cuenta @realDonaldTrump, con unos 56 millones de seguidores.

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018