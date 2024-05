Valla publicitaria se desploma sobre carretera en la India: Confirman 14 muertos y 75 heridos

Producto de las fuertes ventiscas que, en los últimos días, han azotado a Bombay, India, un rótulo gigante cayó sobre una gasolinera y la carretera contigua. Las autoridades han confirmado que el incidente dejó, por lo menos, 75 heridos y 14 víctimas fatales.

A través de su cuenta de la red social X, la Corporación Municipal de Bombay ha confirmado que este 14 de mayo continúan las labores de rescate en el sitio.

Rescue operations are currently underway in co-ordination with various agencies including BMC's Mumbai Fire Brigade, N Ward Office, Mumbai Police, 108 Ambulance Service,…

Due to speedy winds in Mumbai, a hoarding collapsed in the Chheda Nagar area of Ghatkopar, today evening.

La policía de esta ciudad habría puesto en marcha una investigación criminal por homicidio culposo contra el propietario del cartel publicitario, según información de Infobae.

El cartel medía 70 por 50 metros, reseñó el cuerpo policial, y Ego Media, compañía encargada de instalarlo, estaría también bajo investigación.

El gobierno de Maharastra, estado al que pertenece Bombay, hará pagos de compensación de 6.000 dólares estadounidenses (500 mil rupias) a los familiares de los fallecidos, informaron medios locales.

14 killed, 74 injured in this giant hoarding collapse in Mumbai’s dust storm yesterday.

The 17,000 sqft hoarding was listed in the Limca Book of Records last year. The BMC says it was illegal, unauthorised.

FOURTEEN lives gone & counting.

Banana republic. pic.twitter.com/uHqx0tW1in

— Shiv Aroor (@ShivAroor) May 14, 2024